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Тюмень
Тюмень
Профиль пользователя Azaliya
О себе
Много гуляю пешком , иногда катаюсь на велике , люблю посидеть поболтать с подругами, покурить кальян , попить чай
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💨 Кальян
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