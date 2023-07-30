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Тюмень
Профиль пользователя Azaliya

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О себе

Много гуляю пешком , иногда катаюсь на велике , люблю посидеть поболтать с подругами, покурить кальян , попить чай

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💨 Кальян
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