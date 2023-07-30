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Тюмень
Тюмень
Профиль пользователя Astaty
О себе
Люблю изучать новое, особенно что касается эзотерики (астрология и таро), исторические документалки, сериалы
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные✝️ Религия🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового
Участие в других событиях
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