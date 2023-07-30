Тюмень

Профиль пользователя Astaty

О себе Люблю изучать новое, особенно что касается эзотерики (астрология и таро), исторические документалки, сериалы

Была в сети на прошлой неделе

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