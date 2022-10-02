⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Тюмень

Тюмень
Профиль пользователя Anna_72

фото пользователя Anna_72

О себе

Ищу подруг для приятного общения. Открытая и общительная, буду рада знакомству

Профиль обновлён 3 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 💩 Шутки про говно 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 🚶‍♀️ Прогуляться 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🍴 Кафе / ресторан 🍿 Сходить в кино

Не нравится:

✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Viktoria997
Тюмень → Другое
Прогуляться, по фоткать друг друга, ну и по хомячить))
маленькое фото пользователя Dasha16760
Тюмень → Другое
Ищу Подругу
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Тюмень

Ищешь друзей и компанию в городе Тюмень?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Тюмень.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.