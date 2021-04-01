Тюмень
Профиль пользователя Andrey_09
О себе
Хотелось бы скем нибудь проводить свои свободные дни
Профиль обновлён 9 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🚶♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь 💃 Потанцевать 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб
Не нравится:
😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
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