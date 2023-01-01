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Тюмень
Тюмень
Профиль пользователя ananastasik
О себе
Бариста, увлечена псевдопсихологическими книгами по саморазвитию
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры
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