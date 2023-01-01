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Тюмень
Профиль пользователя ananastasik

фото пользователя ananastasik

О себе

Бариста, увлечена псевдопсихологическими книгами по саморазвитию

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры

События пользователя

Тюмень → прогуляться, перекусить

Сходить на бесплатный танцевальный мастер-класс🙂

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dreamaesthet

Тюмень → прогуляться, перекусить

Погулять по городу,сделать фото (красивые места , локации ) / сходить в кафе

Откликнулся 1 участник

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