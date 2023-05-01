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Тюмень
Тюмень
Профиль пользователя AlinaSh
О себе
Люблю разговаривать о важном и весело проводить время. Катаюсь на коньках и велосипеде, гуляю с собакой
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
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