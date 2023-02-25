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Тюмень
Профиль пользователя Alena.vn

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Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

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Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Sofi1808

Тюмень → прогуляться, перекусить

Хочу погулять по городу, можем также походить по торговому центру :)

Откликнулся 1 участник

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