Тверь
Профиль пользователя Shiva
О себе
Занимаюсь йогой и психологией, иногда даже просят дать лекцию) Но тут этим заниматься не собираюсь.
Просто ищу новые знакомства
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино ✈️ Путешествия 🚴♀️ Активный отдых / спорт
Не нравится:
📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб
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