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Тверь
Профиль пользователя Senua

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О себе

Интересуют единомышленники, творчески и интеллектуально одаренные люди, кому интересен дизайн интерьера , домашний уют , загородная жизнь , садоводство, саморазвитие, музыка chill out , chill house. Те , кто живут вдумчиво и осознанно
Строго без вредных привычек

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы ☣️ Токсичность 💕 Обсудить отношения 🪐 Астрология / таро 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян 🎲 Настольные игры

События пользователя

Тверь → другое
Тверь, где вы 147 человек из поиска , есть тут кто?
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