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Тверь
Тверь
Профиль пользователя RiyaLyan
О себе
Люблю размышлять. Докапываться до истины и вносить уточнения - это точно моё) не занимаюсь спортом и счастлива. Да, так бывает. Хочу найти подругу, чтобы она делилась своими мыслями со мной, а я с ней. Я романтик, Поэтому ранима, но уже не так, как раньше. Очень сложно писать в этом приложении описание, так как из-за клавиатуры я не вижу, что набираю. Люблю музыку потяжелее, и классику тоже понимаю. Мой 2007 никуда из меня не делся) очень тяжело найти хорошего нормального человека. Посмотрим, повезёт ли мне.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные✝️ Религия📺 Политика📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб
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