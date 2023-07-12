О себе

Люблю размышлять. Докапываться до истины и вносить уточнения - это точно моё) не занимаюсь спортом и счастлива. Да, так бывает. Хочу найти подругу, чтобы она делилась своими мыслями со мной, а я с ней. Я романтик, Поэтому ранима, но уже не так, как раньше. Очень сложно писать в этом приложении описание, так как из-за клавиатуры я не вижу, что набираю. Люблю музыку потяжелее, и классику тоже понимаю. Мой 2007 никуда из меня не делся) очень тяжело найти хорошего нормального человека. Посмотрим, повезёт ли мне.