Тверь
Профиль пользователя Olga06
О себе
Люблю кино и музыку.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🪐 Астрология / таро 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы
Не нравится:
📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность ✝️ Религия 💰 Инвестиции / бизнес
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке
Москва → Другое
Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰
Москва → Другое
Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍
Санкт-Петербург → Другое
Хотел бы узнать, какое у вас любимое стихотворение. Ну или книга )
Тверь → Другое
Давайте дружить 🎀😅
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