Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🪐 Астрология / таро 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы

📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность ✝️ Религия 💰 Инвестиции / бизнес

Санкт-Петербург → Другое Хотел бы узнать, какое у вас любимое стихотворение. Ну или книга )

Москва → Другое Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

Москва → Другое Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Тверь.

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