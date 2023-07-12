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Тверь
Профиль пользователя Nastay_20

фото пользователя Nastay_20

О себе

Всем привет!
Я недавно переехала в город,хотела бы найти себе друзей для тусовок,общения 24/7, движа, спортивного зала.😉

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💩 Шутки про говно✝️ Религия📚 Книги☣️ Токсичность🎮 Видеоигры🎭 Театр

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Izma

Тверь → прогуляться, перекусить

Очень скучно сидеть дома

Откликнулись 2 участника

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