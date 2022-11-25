Тверь
Профиль пользователя Mortis

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фото #2 пользователя Mortis

О себе

Люблю видеоигры. Что-то по типо мморпг, выживалки с крафтом, экономические.
Сейчас залипаю в мобилку драгон раджа.
Раньше читала много литературы на тему философии, психологии/психиатрии.
Иногда рисую, чаще в диджитал нежели в традишке.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

☣️ Токсичность ✝️ Религия 📺 Политика

События пользователя

Тверь → пообщаться

Ищу подругу или компаньона по игре драгон раджа

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