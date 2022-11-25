Тверь
Профиль пользователя Mc.Arni69

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О себе

Привет)) я могу многое рассказать о себе.
1. Не курю и не пью, веду здоровый образ жизни, трудолюбивый человек.
2. Моё хобби- увлекаюсь музыкой, пишу песни, читаю Rap.
3. Капризов в основном нет.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

События пользователя

Тверь → прогуляться, перекусить

Я хочу прогуляться.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя 171837
Тверь → Другое

Прогулки по городу

маленькое фото пользователя IrinaRybakova
Тверь → Другое

Поиграть в настолки, желательно с парочкой, для дружбы парочками)

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