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Тверь
Тверь
Профиль пользователя LainIwakura
О себе
Люблю механические клавиатуры, играю в osu, иногда смотрю аниме
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться💨 Кальян🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового
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