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Тверь
Профиль пользователя LainIwakura

фото пользователя LainIwakura

О себе

Люблю механические клавиатуры, играю в osu, иногда смотрю аниме

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться💨 Кальян🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

☣️ Токсичность✝️ Религия📺 Политика🚴‍♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 452 участника

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Тверь → прогуляться, перекусить

Знаю хорошее место для игры в настолки

Откликнулся 1 участник

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