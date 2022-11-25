Тверь
Профиль пользователя Kol0bok
О себе
Прямоленейная и многим это не нравится
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные 📚 Книги
Не нравится:
📺 Политика 💩 Странный юмор
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке
Санкт-Петербург → Другое
пообщаться и познакомиться с интересными людьми
Кемерово → Другое
Хочу найти человека с которым приятно пообщаться
Тула → Другое
Ищу подругу, хочется простого искреннего человеческого общения 😊
Тверь → Другое
Я хочу прогуляться.
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