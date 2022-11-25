Тверь
Профиль пользователя Kol0bok

фото пользователя Kol0bok

О себе

Прямоленейная и многим это не нравится

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика 💩 Странный юмор

События пользователя

Тверь → прогуляться, перекусить

Знаю хорошее место для игры в настолки

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alinamrk
Москва → Другое

Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

маленькое фото пользователя by_meeowws
Санкт-Петербург → Другое

пообщаться и познакомиться с интересными людьми

Кемерово → Другое

Хочу найти человека с которым приятно пообщаться

маленькое фото пользователя Skorpion1989
Тула → Другое

Ищу подругу, хочется простого искреннего человеческого общения 😊

маленькое фото пользователя Mc.Arni69
Тверь → Другое

Я хочу прогуляться.

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