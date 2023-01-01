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Тверь
Всем привет!!! Меня зовут Илья!
Тверь
Профиль пользователя Ilya87
О себе
Всем привет!!! Меня зовут Илья!
Люблю слушать музыку 🎧, музыку выбираю по настроению !
На выходных прогуляться , сходить куда-нибудь ! Люблю путешествовать с хорошими людьми друзьями !
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика💕 Обсудить отношения🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино
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