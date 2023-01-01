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Тверь
Профиль пользователя Ilya87

фото пользователя Ilya87

О себе

Всем привет!!! Меня зовут Илья!
Люблю слушать музыку 🎧, музыку выбираю по настроению !
На выходных прогуляться , сходить куда-нибудь ! Люблю путешествовать с хорошими людьми друзьями !

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика💕 Обсудить отношения🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино

События пользователя

Тверь → прогуляться, перекусить

воскресенье хочу прогуляться по вечернему Городу, кто со мной 😉

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя 171837

Тверь → прогуляться, перекусить

Прогулки по городу

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Dilara

Москва → прогуляться, перекусить

Кто хочет погулять?

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя IrinaRybakova

Тверь → прогуляться, перекусить

Поиграть в настолки, желательно с парочкой, для дружбы парочками)

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Senua

Тверь → другое

Тверь, где вы 147 человек из поиска , есть тут кто?

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Vero1

Тверь → прогуляться, перекусить

Хочу сьездить в город Тверь прогуляться, я буду рада кто то город покажет.

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя AnyutaS

Тверь → прогуляться, перекусить

Гулять, общаться, есть в кафе, посещать интересные места и мероприятия.

Откликнулся 1 участник

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