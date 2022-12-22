Тверь
Профиль пользователя igarek
О себе
Занимаюсь спортом увлекаюсь волейболом, баскетболом, футболом, увлекаюсь иногда рыбалкой
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги ✝️ Религия
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Хочу познакомимся с новыми интересными людьми
Владивосток → Другое
Ищу друзей, душевных, не токсичных) не важно парень или девушка
Москва → Другое
Выпить винца в баре
Москва → Другое
Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город
Москва → Другое
Сходить на ферму альпак
Москва → Другое
Я хочу выпить кофе,пообщаться
Москва → Другое
Друзья, покидайте в меня названиями хороших фильмов, пожалуйста 🎥🍿 :)
Москва → Другое
Ночь музеев в музее востока ✨
Москва → Другое
Хочу кушать) срочно
Москва → Другое
Погрузится в мир чистейших эфирных масел.
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