Тверь
Профиль пользователя igarek

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О себе

Занимаюсь спортом увлекаюсь волейболом, баскетболом, футболом, увлекаюсь иногда рыбалкой

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги ✝️ Религия

События пользователя

Тверь → пообщаться

Общение с хорошими людьми

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Miss_arinka
Санкт-Петербург → Другое

Хочу познакомимся с новыми интересными людьми

маленькое фото пользователя Nastya_andry
Владивосток → Другое

Ищу друзей, душевных, не токсичных) не важно парень или девушка

маленькое фото пользователя Ju92
Москва → Другое

Выпить винца в баре

маленькое фото пользователя Sweetlana
Москва → Другое

Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

маленькое фото пользователя Ekataterina
Москва → Другое

Сходить на ферму альпак

маленькое фото пользователя Tatachka
Москва → Другое

Я хочу выпить кофе,пообщаться

маленькое фото пользователя Veritas
Москва → Другое

Друзья, покидайте в меня названиями хороших фильмов, пожалуйста 🎥🍿 :)

маленькое фото пользователя Taya_999
Москва → Другое

Ночь музеев в музее востока ✨

маленькое фото пользователя Natali1
Москва → Другое

Хочу кушать) срочно

маленькое фото пользователя Natali_Mur
Москва → Другое

Погрузится в мир чистейших эфирных масел.

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