Тверь
Профиль пользователя Dariaazv

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О себе

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Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

✝️ Религия 🪐 Астрология / таро 📺 Политика
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