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Тверь
Профиль пользователя Barashik

фото пользователя Barashik

О себе

Особо ничем не увлекаюсь, раньше был волонтёром победы, но к сожалению на данный момент нет ни на что времени

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия📚 Книги☣️ Токсичность

Не нравится:

💩 Шутки про говно
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