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Тверь
Тверь
Профиль пользователя Barashik
О себе
Особо ничем не увлекаюсь, раньше был волонтёром победы, но к сожалению на данный момент нет ни на что времени
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия📚 Книги☣️ Токсичность
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