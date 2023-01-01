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Тверь
Профиль пользователя AnyutaS

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О себе

Хочу найти друзей для прогулок, общения, посещения интересных мест. Я весёлая, общительная, не зануда. Увлекаюсь психологией.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность📺 Политика

События пользователя

Тверь → прогуляться, перекусить

Гулять, общаться, есть в кафе, посещать интересные места и мероприятия.

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