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Тверь
Тверь
Профиль пользователя AnyutaS
О себе
Хочу найти друзей для прогулок, общения, посещения интересных мест. Я весёлая, общительная, не зануда. Увлекаюсь психологией.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Активный отдых / спорт💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового
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