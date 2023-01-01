Тверь

Профиль пользователя AnyutaS

О себе Хочу найти друзей для прогулок, общения, посещения интересных мест. Я весёлая, общительная, не зануда. Увлекаюсь психологией.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

Не нравится:

Другие пользователи из города Тверь