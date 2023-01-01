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Тверь
Тверь
Профиль пользователя Alinabusi
О себе
Качаю нефть и газ, занимаюсь языками (нем и англ), много читаю
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🚶♀️ Прогуляться
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