⬅️ Посмотреть других пользователей в Твери
Тверь
Тверь
Профиль пользователя Alexandra34
О себе
Интересуюсь психологией и общественными науками. Люблю фантастические фильмы и сериалы, чтение и путешествия.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴♀️ Спорт, бег, йога
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Тверь
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам