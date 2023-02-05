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Тверь
Профиль пользователя Alexandra34

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О себе

Интересуюсь психологией и общественными науками. Люблю фантастические фильмы и сериалы, чтение и путешествия.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

События пользователя

Тверь → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться по центру Твери, попить кофе с приятным собеседником

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tasay

Москва → сходить на мероприятие

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Откликнулись 182 участника

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