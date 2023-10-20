О себе

Занимаюсь спортом , фитнес , растяжка . люблю музыку танцевальную, релакс. Медитации . Увлекаюсь психологие саморазвития . Фешен дизайн . Обучающая литература помагаюшая развиваться и рости как личность . Инвестиции и финансы , интерес в развитии своего дела . Люблю прогулки на свежем воздухе , очень много ходить пешком, бег , езда на велосипеде , коньки . Готовить вкусные блюда, необычные , обсуждать их вкус . Животных , кошек в особенности ).