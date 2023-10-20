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Тула
Профиль пользователя Yuliy

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О себе

Занимаюсь спортом , фитнес , растяжка . люблю музыку танцевальную, релакс. Медитации . Увлекаюсь психологие саморазвития . Фешен дизайн . Обучающая литература помагаюшая развиваться и рости как личность . Инвестиции и финансы , интерес в развитии своего дела . Люблю прогулки на свежем воздухе , очень много ходить пешком, бег , езда на велосипеде , коньки . Готовить вкусные блюда, необычные , обсуждать их вкус . Животных , кошек в особенности ).

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро📚 Книги🏢 Работа💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🎭 Театр💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры

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