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Тула
Профиль пользователя Vyacheslav78

фото пользователя Vyacheslav78

О себе

В свободное время занимаюсь спортом, люблю отдыхать на природе

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Тула → прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу и пообщаться

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Хочу пообсуждать отношения М+Ж

Откликнулось 26 участников

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Тула → другое

Прогуляться и выпить кофе

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Тула → собрать компанию

Прогуляться по центру Тулы

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