Слушаю абсолютно любую музыку, просто отдельные песни, иногда очень необычные и неожиданные, буду рада найти что-то новое, и чем нибудь поделиться Смотрю BL лакорны, очень хочу найти человека кому тоже будет такое интересно Читаю книги очень люблю Рэя Бредбери, Нила Геймана Люблю танцевать и играть в настольные игры

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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