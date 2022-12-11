Люблю автомобили, кататься, ремонтировать, модернизировать. Имею 3 машины на все случаи жизни. Так же люблю проводить время на природе, рыбалку. Люблю поездки по стране и заграничные. А ещё люблю готовить.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🐈 Домашние животные 💰 Инвестиции / бизнес 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения

✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 📺 Политика ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Тула.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.