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Тула
Профиль пользователя Shustrik

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О себе

Изучаю Английский , хочу бросить курить , интересно погулять или в боулинг или бильярд )

Профиль обновлён 2 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино

Не нравится:

✝️ Религия 🪐 Астрология / таро 🎮 Видеоигры

События пользователя

Тула → прогуляться, перекусить
Погулять , потрещать о том о сем
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