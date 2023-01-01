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Тула
Профиль пользователя Serg71

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О себе

Люблю общаться, и обаться на любые темы! Очень много работаю! Люблю скорость,природу. Люблю когда я вызываю у противоположного пола улыбку.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🍷 Алкоголь
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