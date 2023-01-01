Тула

Профиль пользователя Serg71

О себе Люблю общаться, и обаться на любые темы! Очень много работаю! Люблю скорость,природу. Люблю когда я вызываю у противоположного пола улыбку.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

Не нравится:

Другие пользователи из города Тула