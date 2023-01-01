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Тула
Тула
Профиль пользователя Romualdo
О себе
Являясь меломаном в душе обожаю наслаждаться классическими произведениями и более современными chill-композициями)
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги📺 Политика🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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