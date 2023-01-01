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Тула
Профиль пользователя Romualdo

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О себе

Являясь меломаном в душе обожаю наслаждаться классическими произведениями и более современными chill-композициями)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги📺 Политика🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность
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