Тула
Профиль пользователя PoisonAgaric
О себе
Тула для меня новый город, потому хочу найти тут друзей по интересам. Я - фотограф и ретушер, потому люблю втягивать людей в съемки, вместе генерировать идеи и воплощать фантазии в фотосессиях. Люблю стендап комедию ; посещать театры; зависать в кофейнях и бибоиотеках; ходить по секондам; делиться музыкой и совместно смотреть клипы (училась на оператора, поэтому смотреть круто снятые клипы это отдельное хобби); соглашаться на разного рода авантюры и болтать обо всем на свете.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Другие пользователи из города Тула
Ищешь друзей и компанию в городе Тула?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Тула.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.