Тула для меня новый город, потому хочу найти тут друзей по интересам. Я - фотограф и ретушер, потому люблю втягивать людей в съемки, вместе генерировать идеи и воплощать фантазии в фотосессиях. Люблю стендап комедию ; посещать театры; зависать в кофейнях и бибоиотеках; ходить по секондам; делиться музыкой и совместно смотреть клипы (училась на оператора, поэтому смотреть круто снятые клипы это отдельное хобби); соглашаться на разного рода авантюры и болтать обо всем на свете.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 😓 Обсудить проблемы 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги ✝️ Религия 🏢 Работа 💩 Странный юмор 🏫 Учеба

💕 Обсудить отношения ☣️ Токсичность 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика

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