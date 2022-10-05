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Тула
Тула
Профиль пользователя Olenka2010
Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр
Не нравится:
🏫 Учеба 💰 Инвестиции / бизнес ✝️ Религия 📺 Политика 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль
События пользователя
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