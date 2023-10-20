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Тула
Привет!
Тула
Профиль пользователя NINA.NINA
О себе
Привет!
Ищу компанию для совместного времяпровождения! Интересного и разнообразного!
Мне нравятся люди на позитиве без материальных проблем 🥳
Хорошее чувство юмора приветствуется 👏
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие
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