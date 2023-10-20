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Тула
Профиль пользователя NINA.NINA

фото пользователя NINA.NINA

О себе

Привет!
Ищу компанию для совместного времяпровождения! Интересного и разнообразного!
Мне нравятся люди на позитиве без материальных проблем 🥳
Хорошее чувство юмора приветствуется 👏

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

🎮 Видеоигры

События пользователя

Тула → собрать компанию

Сходить в кино или поиграть в настольный теннис или в настольные игры

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

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Челябинск → пообщаться

Раскину Таро . Только 3 человека. Бесплатно!

Откликнулся 1 участник

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