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Тула
Профиль пользователя Marusiaa

фото пользователя Marusiaa

О себе

Люблю Металллику и Ван Хален, шарю за стили. Мне не 18 лет, если чт

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

🍷 Алкоголь🎭 Театр🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💨 Кальян🍴 Кафе / ресторан
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