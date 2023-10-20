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Тула
Тула
Профиль пользователя Maria1234
О себе
Люблю читать, петь, гулять, пить кофе, изучать что-то новое и обсуждать жизнь. Ищу компанию для этих дел)
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🏢 Работа🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей
События пользователя
Участие в других событиях
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