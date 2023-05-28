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Тула
Тула
Профиль пользователя make.you.cringe
О себе
Обожаю перескакивать с темы на тему - импульсивный и эмоциональный. Я бы сказал две стороны одной монеты - могу быть жизнерадостным и энергичным, а могу сесть, выпить и включить дельфина/сплина/lilpeep-a и все, привет тильт.
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Алкоголь🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💨 Кальян🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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