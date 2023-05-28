О себе

Обожаю перескакивать с темы на тему - импульсивный и эмоциональный. Я бы сказал две стороны одной монеты - могу быть жизнерадостным и энергичным, а могу сесть, выпить и включить дельфина/сплина/lilpeep-a и все, привет тильт.