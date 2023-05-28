⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Тула

Тула
Профиль пользователя make.you.cringe

фото пользователя make.you.cringe

О себе

Обожаю перескакивать с темы на тему - импульсивный и эмоциональный. Я бы сказал две стороны одной монеты - могу быть жизнерадостным и энергичным, а могу сесть, выпить и включить дельфина/сплина/lilpeep-a и все, привет тильт.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Алкоголь🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💨 Кальян🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Тула

маленькое фото пользователя Eklmn
маленькое фото пользователя Neuromonk
маленькое фото пользователя EkaterinaCat
маленькое фото пользователя paherarty
маленькое фото пользователя Stasan
маленькое фото пользователя Irishka
маленькое фото пользователя Fortunefavours1
маленькое фото пользователя anasvikh
маленькое фото пользователя Set071
маленькое фото пользователя Alkuz
маленькое фото пользователя Fersifall11
маленькое фото пользователя VAN.HIM
маленькое фото пользователя Alexs
маленькое фото пользователя Ricardo2002
маленькое фото пользователя Vlaaaaaa.a
маленькое фото пользователя Zirbinshtein
маленькое фото пользователя Anya2009
маленькое фото пользователя Serega71
маленькое фото пользователя Anastasya34
маленькое фото пользователя Nataliematadzi
маленькое фото пользователя Miaa
маленькое фото пользователя Dimaka
маленькое фото пользователя mk43
маленькое фото пользователя Irdis
маленькое фото пользователя elni
маленькое фото пользователя Trevorie
маленькое фото пользователя Guseinova
маленькое фото пользователя maksi2la

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам