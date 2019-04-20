Тула
Профиль пользователя LilaLuchik
О себе
Любим с друзьями выпить и слушать гитару)
Профиль обновлён 10 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей
Не нравится:
🍿 Сходить в кино 📺 Политика ✝️ Религия 💬 Пообщаться онлайн
События пользователя
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