Люблю все проявления творчества. Сама учусь и работаю (относительно) в сфере дизайна. Люблю инди музыку и альтернативную (Сироткин мммм). Последние пол года работаю с психотерапевтом. И не так давно занимаюсь аэройогой.

Профиль обновлён 7 августа 2023 г.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.