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Тула
Профиль пользователя IrinaA7

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О себе

Занимаюсь танцами, спортом, люблю новые места, путешествия, рисовать, фестивали, хорошую музыку и фильмы

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

🎮 Видеоигры

События пользователя

Тула → прогуляться, перекусить

Прогуляться, выпить кофе

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