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Тула
Тула
Профиль пользователя IrinaA7
О себе
Занимаюсь танцами, спортом, люблю новые места, путешествия, рисовать, фестивали, хорошую музыку и фильмы
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн
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