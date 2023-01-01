Тула

Профиль пользователя Green1113

О себе Блюз, фанк, гитара, картины по номерам, Настольные игры, Warhammer 40к, покрас миниатюр, коллекция Технолог, Сигареты, Пивной гурман, стреляю, попадаю, велосипед, книги, более 1500 просмотренных фильмов на КиноПоиск, походы.

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