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Тула
Тула
Профиль пользователя Green1113
О себе
Блюз, фанк, гитара, картины по номерам, Настольные игры, Warhammer 40к, покрас миниатюр, коллекция Технолог, Сигареты, Пивной гурман, стреляю, попадаю, велосипед, книги, более 1500 просмотренных фильмов на КиноПоиск, походы.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога🎭 Театр🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино
Не нравится:
🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность✝️ Религия🪩 Ночной клуб💨 Кальян
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