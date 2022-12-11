Ищу подругу! Для совместного времяпрепровождения , общения, прогулок и походов на мероприятия. Так сложилось, что подруг в моей жизни не осталось, со временем растерялись все, да я и не гналась ни за кем Без общения оказывается очень тяжело! Есть муж и пёсики ❤️

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🐈 Домашние животные 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги

💩 Странный юмор

Ищешь друзей и компанию в городе Тула?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Тула.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.