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Тула
Профиль пользователя Dimonn480

фото пользователя Dimonn480

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Тула → собрать компанию

узучение python

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Leruina

Москва → пообщаться

Совместное обучение

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Zun3n

Москва → пообщаться

Про IT, настолки, комп игры, музыку (о вкусах и игру на муз инструментах) и тд=)

Откликнулось 6 участников

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