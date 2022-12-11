- музыка (я в целом меломан, но большая часть моего плейлиста рэперы или разновидности рока по типу Скриптонит, Мияги, Т-fest, Король и Шут,, Slipknot, Rammshtein и т д) - люблю компьютерные игры. Например, геншин или разные виды хорроров - люблю животных особенно кошек и собак - смотрю аниме . Одни из любимых : Тетрадь смерти, Клинок, рассекающий демонов, Не моя вина, что я не популярна, Умару и т д. Список слишком длинный😅 иногда хожу на аниме фестивали - в свободное время рисую Цель по жизни - достичь какое-то финансовое благополучие и открыть магазинчик стикерпаков

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🏢 Работа 🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью

Тула → пообщаться Можно просто поныть и поддержать друг друга, если тебе тоже одиноко

Тула → Другое Было бы неплохо прогуляться, выпить кофе, покататься по городу)

Рязань → Другое Так много людей, но почти все в море одиночества!

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