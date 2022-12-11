Тула
Профиль пользователя DianaDi
О себе
- музыка (я в целом меломан, но большая часть моего плейлиста рэперы или разновидности рока по типу Скриптонит, Мияги, Т-fest, Король и Шут,, Slipknot, Rammshtein и т д)
- люблю компьютерные игры. Например, геншин или разные виды хорроров
- люблю животных особенно кошек и собак
- смотрю аниме . Одни из любимых : Тетрадь смерти, Клинок, рассекающий демонов, Не моя вина, что я не популярна, Умару и т д. Список слишком длинный😅 иногда хожу на аниме фестивали
- в свободное время рисую
Цель по жизни - достичь какое-то финансовое благополучие и открыть магазинчик стикерпаков
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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