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Тула
Профиль пользователя Dasha28

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О себе

Люблю прогулки, посиделки в уютных местах и готовиться к праздникам, которые часть моей работы. Много читаю фэнтези, детективов, мистики и ужасов, веду книжный блог, люблю готовить, вязать и что-нибудь создавать своими руками.
Настолки, киошки, путешествия, театры, музеи, концерты, квесты, квизы- отличное время препровождение.
Не против прогулок по магазинам.)
Из спорта предпочитаю плаванье, стрейчинг, йогу.
Воспитываю сына, кота и мужа.
Хочу найти приятных людей для общения и дружбы.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро💨 Кальян

Участие в других событиях

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Тула → прогуляться, перекусить

Выпить кофе и поболтать о жизни

Откликнулся 1 участник

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