О себе

Люблю прогулки, посиделки в уютных местах и готовиться к праздникам, которые часть моей работы. Много читаю фэнтези, детективов, мистики и ужасов, веду книжный блог, люблю готовить, вязать и что-нибудь создавать своими руками.

Настолки, киошки, путешествия, театры, музеи, концерты, квесты, квизы- отличное время препровождение.

Не против прогулок по магазинам.)

Из спорта предпочитаю плаванье, стрейчинг, йогу.

Воспитываю сына, кота и мужа.

Хочу найти приятных людей для общения и дружбы.