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Тула
Тула
Профиль пользователя Dara90
О себе
У меня много разных интересов, люблю шить и смотреть сериалы.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🎭 Театр🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль
Участие в других событиях
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