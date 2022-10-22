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Тула
Профиль пользователя Dara90

фото пользователя Dara90

О себе

У меня много разных интересов, люблю шить и смотреть сериалы.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🎭 Театр🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Zaychonok.21

Тула → прогуляться, перекусить

Погулять в парке

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Mari97

Тула → прогуляться, перекусить

Прогулка в осень

Откликнулся 1 участник

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