Тула
Профиль пользователя CourtFate
О себе
Играю на электрогитаре.
Обожаю различные жанры музыки, начиная от классического рока, заканчивая фонком
Профиль обновлён 19 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🍷 Алкоголь 💬 Пообщаться онлайн 🪩 Ночной клуб 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🍿 Сходить в кино 🎮 Видеоигры
Не нравится:
✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность
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