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Тула
Профиль пользователя ayo0

фото пользователя ayo0

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🇬🇧 Изучение нового

События пользователя

Тула → прогуляться, перекусить

расскажи мне, что ты чувствуешь

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя 4eSheeR

Самара → пообщаться

Познакомиться с каким-нибудь добряком:)

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя LilaLuchik

Тула → собрать компанию

Прогуляться по центру Тулы

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Xxxxxx89

Тула → прогуляться, перекусить

Сходим в кафе

Откликнулись 2 участника

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