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Тула
Тула
Профиль пользователя Andrei71
О себе
Человек позитив) увлечений много разных) люблю творить разное, разрираю технику но назад не всегда получается)
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎸 Концерт / фестиваль🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать
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