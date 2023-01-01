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Тула
Профиль пользователя Andrei71

фото пользователя Andrei71

О себе

Человек позитив) увлечений много разных) люблю творить разное, разрираю технику но назад не всегда получается)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎸 Концерт / фестиваль🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать

События пользователя

Тула → активный отдых

Посетить горнолыжный курорт

Тула → сходить на мероприятие

На любое мероприятие

Участие в других событиях

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Тула → собрать компанию

Прогуляться по центру Тулы

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя NINA.NINA

Тула → собрать компанию

Сходить в кино или поиграть в настольный теннис или в настольные игры

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Acme

Елец → пообщаться

Давайте потестим это новое место

Откликнулся 1 участник

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