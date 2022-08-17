Туапсе
Профиль пользователя Devid_Trushk0v

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О себе

Люблю заниматься собой, развития в первую очередь
Занимаюсь профессионально баскетболом
Люблю бегать 2 раза в неделю или в месяц) и быть в хорошем тело сложении, рост не большой 176
Люблю русскую литературу Чехова ( толстый и тонкий) про двух хороших друзей
Мы так же подружимся)
Хочу чтобы меня увожали в отношениях

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью ✝️ Религия

Не нравится:

💩 Странный юмор

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Пообщаться со счастьем

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