Туапсе
Профиль пользователя Devid_Trushk0v
О себе
Люблю заниматься собой, развития в первую очередь
Занимаюсь профессионально баскетболом
Люблю бегать 2 раза в неделю или в месяц) и быть в хорошем тело сложении, рост не большой 176
Люблю русскую литературу Чехова ( толстый и тонкий) про двух хороших друзей
Мы так же подружимся)
Хочу чтобы меня увожали в отношениях
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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