Все мои занятия в основном зависят от настроения , а так я люблю порисовать , посещать различные места , гулять на природе, а иногда просто идти и наслаждаться прекрасной музыкой. Если мне с человеком понравится общаться , то могу начать делать то , что никогда не любила или не делала❤️

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм 💩 Странный юмор

✝️ Религия 🏢 Работа ☣️ Токсичность 📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

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